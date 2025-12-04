L'ho accoltellato perché mi era antipatico | le chat smentiscono il 17enne arrestato ad Afragola

Fanpage.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il minorenne arrestato per tentato omicidio ad Afragola non aveva rivelato i precedenti di quell'accoltellamento: c'era stata una rissa tra gruppi per "motivi territoriali". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

ho accoltellato perch233 era“L’ho accoltellato perché mi era antipatico”: le chat smentiscono il 17enne arrestato ad Afragola - Quando le forze dell'ordine gli avevano chiesto perché avesse accoltellato il 19enne all'addome, lui aveva detto di averlo fatto perché gli stava antipatico. Lo riporta fanpage.it

Donna accoltellata a Milano, perché Vincenzo Lanni era libero? Nel 2023 disse alla Polfer: «Ho un coltello nella borsa» - Sono stati avviati accertamenti della Procura di Milano e dei carabinieri sulle autorizzazioni e sulle relazioni che hanno portato alla libertà di Vincenzo Lanni, il 59enne che lunedì ha gravemente ... Segnala milano.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Ho Accoltellato Perch233 Era