Il Liceo Nervi Ferrari torna a far parlare di sé, ma non perché dopo aver perso lo scettro di miglior liceo italiano, ora secondo Eduscopio che ogni anno stila la classifica delle migliori scuole superiori del Paese, non lo è più neppure a livello regionale e provinciale ("sorpassato" dall’Alberti di Bormio). Il motivo è un altro: la scuola diretta da Elisa Gusmeroli è – almeno per ora – l’unica in provincia ad avere aderito a un progetto che ha subito fatto storcere il naso a Sergio Spolini, presidente dell’ Anpi, l’Associazione nazionale partigiani d’Italia, provinciale. In una circolare del 2 dicembre, martedì, rivolta a tutti gli alunni del triennio e alle loro famiglie si presenta, infatti, il XI Corso " Audacia " 2026, un progetto Fsl (Formazione, scuola, lavoro, nuovo acronimo per i Pcto, altrimenti conosciuti come Percorsi di alternanza scuola-lavoro) organizzato dalla Scuola di formazione civica in stile militare dal titolo "Studenti con le stellette". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lezioni da caserma al Liceo Nervi ll corso “Audacia“ preoccupa l’Anpi