L’ex proprietario di Pornhub vuole acquistare le attività estere di Lukoil

L’imprenditore austriaco Bernd Bergmayr, ex azionista di maggioranza di MindGeek, società lussemburghese proprietaria dei siti web Pornhub, YouPorn e Brazzers, si è rivolto al Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti con una proposta per acquistare le attività estere della multinazionale russa dell’energia Lukoil. Lo ha riferito a Reuters, citando fonti anonime. L’avvocato di Bergmayr, contattato dall’agenzia, si è limitato ad affermare che «Lukoil International GmbH è un ottimo investimento e chiunque sarebbe felice di possedere i suoi asset». Non è chiaro su quali attività di Lukoil abbia messo gli occhi Bergmayr, né se abbia già negoziato direttamente con la società russa. 🔗 Leggi su Lettera43.it

