L'ex portiere della Francia oggi alleva ostriche | Mi occupo delle vendite e lavo i piatti

Costil ha chiuso la sua carriera alla Salernitana e ora si è dedicato all'ostricoltura portando avanti la sua azienda: "Non sono mai stato attratto dallo sfarzo e dal glamour del calcio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

L'ex portiere della Francia oggi alleva ostriche: "Mi occupo delle vendite e lavo i piatti" - Costil ha chiuso la sua carriera alla Salernitana e ora si è dedicato all'ostricoltura portando avanti la sua azienda: "Non sono mai stato attratto ...

IN FRANCIA - Valette a processo per stupro aggravato - Comincia lunedì 1 dicembre il processo a carico di Baptiste Valette, ex portiere di Ligue 2 con Nancy e Sochaux e attualmente in quarta divisione con l'RC Grasse. Scrive napolimagazine.com

MN - Jallet: "Il numero di partite che Maignan ha fatto fin qui in nazionale e l'impatto con adosso la maglia della Francia parlano chiaro" - it l'ex difensore di Francia, PSG, Lione, Nizza, Lorient e Amiens Christophe Jallet, oggi consulente di Canal +. Si legge su milannews.it

Inter, tentazione Maignan: i nerazzurri ci provano con il portiere francese - l'Inter cerca un nuovo portiere, all'altezza per tutti gli obiettivi e gli impegni di una stagione intera. Come scrive sportpaper.it

Nella Francia U21 c'è un portiere che ha inserito un ex comandante dell'esercito nel suo staff - Convocato dall’Under 21 francese, a marzo la prima volta e confermato anche nell'ultima tornata, Ewen Jaouen è pronto a tutto pur di conquistare il suo debutto con i Bleuets. Riporta tuttomercatoweb.com

Morto Lorenzo Buffon, l'ex portiere del Milan aveva 95 anni - Tra i più grandi numeri uno del calcio italiano, conquistò quattro scudetti con i rossoneri e uno con l'Inter. tg24.sky.it scrive