Ci sono talenti che passano da Napoli per restare e far innamorare i tifosi. Altri, purtroppo, sono costretti a cercare fortuna altrove. Luis Hasa potrebbe essere uno di questi, ma il centrocampista è attualmente in prestito alla Carrarese. A fine stagione, il giocatore farà di tutto per convincere lo dirigenza azzurra a concedergli spazio. Nel frattempo, però, si è lasciato andare sulle scelte prese da Conte su di lui. Hasa sul mancato esordio a Napoli: “Un grande rimpianto”. Acquistato dal club partenopeo a gennaio, Hasa non è mai riuscito a fare il suo esordio in Serie A: “Ho un solo grande rimpianto dopo Lecce e Napoli: il mancato esordio in Serie A. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - L’ex Napoli polemico: “Anche io volevo esordire”. Il racconto inaspettato