L’ex ministro M5s Toninelli lancia Basta pensieri piattaforma per la salute mentale | Uniamo la psicologia alle pratiche corporee

Si chiama Bastapensieri.it ed è una piattaforma dedicata alla mindfulness psicosomatica, un approccio che lavora sui nodi emotivi anche attraverso il corpo. A fondarla l’ex ministro dei Trasporti M5s Danilo Toninelli, il suo ex collaboratore parlamentare Emanuele Falzarano e la psicoterapeuta Anna Sari. Due volte parlamentare con i 5 stelle, facilitatore nel Movimento guidato da Luigi Di Maio e poi membro del collegio dei probiviri, Toninelli negli ultimi anni si è esposto più volte per criticare la linea di Giuseppe Conte. Oggi torna sulla scena e lo fa però con un progetto che, almeno apparentemente niente ha a che vedere con la politica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’ex ministro M5s Toninelli lancia “Basta pensieri”, piattaforma per la salute mentale: “Uniamo la psicologia alle pratiche corporee”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Danilo Toninelli. . Concessione autostrada Brennero - facebook.com Vai su Facebook

Toninelli si scaglia contro Conte: “M5s sostiene Giani in Toscana? Movimento finito, sparirà nell’accozzaglia del campo largo” - Danilo Toninelli, ex ministro dei Trasporti e tra i pochi dissidenti rimasti nell’area grillina, attacca duramente la scelta del M5s di appoggiare Eugenio Giani alle prossime regionali in Toscana. ilfattoquotidiano.it scrive

M5s, è ancora Toninelli contro Conte: “Non voleva davvero la revoca della concessione ai Benetton” - Inizio 2019, piena era gialloverde, a Palazzo Chigi va in scena una riunione a tre tra Giuseppe Conte e gli allora ministri del M5s Luigi Di Maio e Danilo Toninelli. Scrive repubblica.it

Movimento 5 Stelle, le nomine: out Raggi, Toninelli e Appendino. La nuova squadra di Giuseppe Conte - C’è chi verrà confermato, chi promosso e chi invece non avrà spazio: è iniziato il risiko delle nomine del Movimento 5 Stelle per il secondo mandato di ... Riporta msn.com

Da ministro a "motivatore", Toninelli si ricicla ancora - Nella sua costante ricerca del riciclo e di nuove opportunità di guadagno ha deciso di buttarsi sui social e di diventare facilitatore psicologo. Lo riporta ilgiornale.it

Da ministro a facilitatore psicologo, Toninelli lancia la piattaforma per il benessere interiore - Quante vite per Danilo Toninelli: assicuratore, parlamentare, ministro, saggista, youtuber e adesso? Lo riporta repubblica.it

M5S, il bis di Conte inaugura una fase di riorganizzazione del partito:n Toninelli non sarà riconfermato, diversa la situazione per Raggi - Il bis di Giuseppe Conte apre ad una nuova fase all'interno del Movimento 5 Stelle segnato da una riorganizzazione dei ruoli all'interno del partito. Lo riporta ilmessaggero.it