Quando le cose non funzionano, è colpa dei giornalisti. Un concetto che è emerso ed emerge spesso nel calcio, quando una squadra che non ottiene i risultati e riceve critiche dai media. La Ferrari, che può rappresentare per certi versi la Nazionale in F1, è sempre sulla bocca di tutti, specialmente quando non vince. E, bisogna dirlo, questo riscontro è diventato abituale. Un Mondiale 2025 deludente per la scuderia di Maranello, rischiando seriamente di rimanere a bocca asciutta alla voce “vittorie domenicali”. L’affermazione di Lewis Hamilton in Cina, nella Sprint Race, potrebbe essere rappresentata dall’allineamento dei pianeti per il cammino compiuto dalla Rossa in questa stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lewis Hamilton se la prende coi media: “Hanno un impatto negativo sulla Ferrari”