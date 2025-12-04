Lewis Hamilton se la prende coi media | Hanno un impatto negativo sulla Ferrari

Oasport.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando le cose non funzionano, è colpa dei giornalisti. Un concetto che è emerso ed emerge spesso nel calcio, quando una squadra che non ottiene i risultati e riceve critiche dai media. La Ferrari, che può rappresentare per certi versi la Nazionale in F1, è sempre sulla bocca di tutti, specialmente quando non vince. E, bisogna dirlo, questo riscontro è diventato abituale. Un Mondiale 2025 deludente per la scuderia di Maranello, rischiando seriamente di rimanere a bocca asciutta alla voce “vittorie domenicali”. L’affermazione di Lewis Hamilton in Cina, nella Sprint Race, potrebbe essere rappresentata dall’allineamento dei pianeti per il cammino compiuto dalla Rossa in questa stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

lewis hamilton se la prende coi media hanno un impatto negativo sulla ferrari

© Oasport.it - Lewis Hamilton se la prende coi media: “Hanno un impatto negativo sulla Ferrari”

Contenuti che potrebbero interessarti

Lewis Hamilton se la prende coi media: “Hanno un impatto negativo sulla Ferrari” - Un concetto che è emerso ed emerge spesso nel calcio, quando una squadra che non ottiene i ... Riporta oasport.it

lewis hamilton prende mediaHamilton: “Media troppo oppressivi” - Per Lewis sono troppo oppressivi e minano la fiducia del team in maniera irreparabile. Si legge su f1world.it

lewis hamilton prende mediaHamilton: “La costante negatività dei media ha un impatto sul team” - Il campione del mondo della Ferrari ha sottolineato che l'atteggiamento della stampa colpisce i membri del team ... Come scrive formulapassion.it

Lewis Hamilton alla Ferrari dal 2025: un "terremoto" sui media esteri - I media di tutta Europa, oltre all'entusiasmo di quelli inglesi, sulla la notizia del passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari nel 2025. Secondo rainews.it

Hamilton prende una penalità di dieci secondi nel gp del Messico. Cosa è successo - L’episodio per cui il pilota inglese è finito sotto investigazione ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Lewis Hamilton Prende Media