L’Eurovision diventa un caso | Israele parteciperà Spagna Olanda e Irlanda lo boicottano

Israele ci sarà e così Spagna, Olanda, Slovenia e Irlanda hanno deciso che boicotteranno l'Eurovision. I quattro Paesi, ma altri probabilmente si aggiungeranno alla lista, hanno annunciato che non parteciperanno all' Eurovision 2026, dopo che la 95esima Assemblea generale dell'Unione europea di radiodiffusione (EBU), organizzatrice dell'Eurovision Song Contest, a Ginevra, ha deciso di mantenere in gara Israele nell'edizione 2026. Questi Paesi avevano annunciato di non partecipare in caso di accettazione di Tel Aviv dopo il massacro compiuto dall'esercito israeliano a Gaza. Un altro gruppo di Paesi, tra cui Svizzera, Austria e Germania, era invece pronta a ritirarsi, nel caso in cui Israele fosse stata espulso.

