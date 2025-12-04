Letterine e doni la magia di Babbo Natale arriva a Vescia di Foligno

La magia di Babbo Natale arriva a Vescia di Foligno. Appuntamento sabato 13 dicembre, dalle ore 17 alle 19, presso il ristorante Fichetto di Vescia di Foligno che per l’occasione si trasformerà in un luogo incantato, dove la magia e la fantasia saranno di casa.I bambini di Vescia di Foligno e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

letterine e doni la magia di babbo natale arriva a vescia di foligno

© Perugiatoday.it - Letterine e doni, la magia di Babbo Natale arriva a Vescia di Foligno

