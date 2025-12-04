L’eterno ritorno di Totò Cuffaro Vasa vasa finisce ai domiciliari
PALERMO E alla fine tutto, in Sicilia, ciclicamente finisce per girare intorno a Totò Cuffaro. E se dici Cuffaro, dici giustizia. Indagato, condannato, detenuto, riabilitato. Poi ritornato in grande spolvero a determinare il corso della politica dell’Isola. Ma poi, di nuovo, ripiombato in una inchiesta: presunta corruzione nelle nomine e negli appalti della sanità. Ieri il gip di Palermo ha deciso: domiciliari per l’ex uomo più potente della Sicilia. Incidentalmente, è andata meglio a Saverio Romano, deputato e coordinatore di Noi Moderati, altro indagato, ma risparmiato da misure cautelari, lui che della stagione politica dell’Udc in salsa cuffariana era stato un altro pezzo da novanta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
