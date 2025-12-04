Leroy Merlin colpito da cyberattacco hacker rubano i dati dei clienti

Un attacco informatico ha colpito Leroy Merlin il 4 dicembre 2025: sarebbero rimasti coinvolti i dati personali legati ai programmi fedeltà di diverse migliaia di clienti. Dalle informazioni disponibili, l’attacco sarebbe avvenuto in Francia e non riguarderebbe i clienti italiani. Secondo le prime informazioni, non risultano compromessi dati bancari né password degli account, ma sono stati sottratti nomi, numeri di telefono, indirizzi email e indirizzi postali. Leroy Merlin vittima di attacco informatico. Si tratta di informazioni sufficienti per alimentare campagne di phishing altamente credibili, frodi personalizzate e schemi di ingegneria sociale che sfruttano la percezione di affidabilità di uno fra i marchi più solidi e conosciuti nell’universo del fai da te e dei prodotti per la casa e il giardino. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Leroy Merlin colpito da cyberattacco, hacker rubano i dati dei clienti

News recenti che potrebbero piacerti

L'8 dicembre Leroy Merlin Treviso e' aperto dalle ore 9:00 alle ore 20:00. Approfitta della giornata festiva per scoprire nuove idee, offerte e tutto ciò che ti serve per rendere la tua casa unica. Vieni a fare i tuoi acquisti/regali di Natale! Vi aspettiamo! - facebook.com Vai su Facebook

Leroy Merlin colpito da cyberattacco, hacker rubano i dati dei clienti - Leroy Merlin sotto attacco hacker in Francia: rubati i dati personali dei clienti, ora aumenta il rischio phishing ... quifinanza.it scrive

Leroy Merlin vittima di un cyberattacco: colpiti i dati dei clienti - La catena di bricolage e fai da te, Leroy Merlin è stata presa di mira da un attacco informatico che ha coinvolto i dati personali associati ai conti fedeltà di diverse centinaia di migliaia di ... Secondo msn.com

Attacco hacker a Leroy Merlin, esposti dati personali di centinaia di migliaia di clienti - Nell'ultimo rapporto annuale, la CNIL ha evidenziato come il numero di violazioni stia rapidamente crescendo nel Paese transalpino: in 12 mesi sono state coinvolte oltre un milione di persone, mentre ... hdblog.it scrive

Data breach per la francese Leroy Merlin - Un attacco ai sistemi di Leroy Merlin ha portato alla sottrazione di alcune informazioni personali dei clienti: rischio phishing e truffe. Da msn.com