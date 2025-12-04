Leroy Merlin colpito da cyberattacco hacker rubano i dati dei clienti

Un attacco informatico ha colpito Leroy Merlin il 4 dicembre 2025: sarebbero rimasti coinvolti i dati personali legati ai programmi fedeltà di diverse migliaia di clienti. Dalle informazioni disponibili, l’attacco sarebbe avvenuto in Francia e non riguarderebbe i clienti italiani. Secondo le prime informazioni, non risultano compromessi dati bancari né password degli account, ma sono stati sottratti nomi, numeri di telefono, indirizzi email e indirizzi postali. Leroy Merlin vittima di attacco informatico. Si tratta di informazioni sufficienti per alimentare campagne di phishing altamente credibili, frodi personalizzate e schemi di ingegneria sociale che sfruttano la percezione di affidabilità di uno fra i marchi più solidi e conosciuti nell’universo del fai da te e dei prodotti per la casa e il giardino. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

