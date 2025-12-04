A L'Eredità mercoledì sera è stato il momento di gloria di Marcello, capace finalmente di vincere alla Ghigliottina. E che vittoria: il pluri-campione, solitamente sempre beffato nell'atto finale del quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, è riuscito a portarsi a casa la bellezza di 100mila euro con una performance quasi perfetta. Poco prima però, i telespettatori che sono soliti commentare da casa su X le puntate in tempo reale, erano letteralmente impazziti per Sara, la giovane e brava sfidante. "Stasera non c'è storia. L'unica simpatica è Sara!", "Forza Sara", "Brava Sara", "Tifo Sara". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'Eredità, Sara dice "elicottero": tutti sconcertati