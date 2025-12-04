L’EREDITÀ | MARCELLO MEMOLI È IL PRIMO SUPERCAMPIONE DELLA STAGIONE
Marcello Memoli è il primo super campione della nuova stagione de L’Eredità, il più longevo game show di Rai 1 condotto ogni giorno alle 18.45 da Marco Liorni. Nella puntata di mercoledì 3 dicembre, il concorrente è riuscito a trionfare alla Ghigliottina, individuando la parola “ombra” e portando a casa un montepremi di 100.000€, il più alto assegnato finora nell’edizione in corso. Marcello è campione da 19 puntate consecutive dello show, prodotto da Banijay Italia, e nel corso di questa lunga cavalcata ha affrontato 11 Ghigliottine, dimostrando prontezza, cultura e una notevole capacità di ragionamento. 🔗 Leggi su Bubinoblog
