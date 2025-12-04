Leone XIV lancia l’Italia come mediatrice decisiva del conflitto russo-ucraino

Panorama.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La guerra fra Russia e Ucraina è, oltre che una tragedia disumana per i morti caduti da ambe le parti, un disastro economico. Soprattutto per l’Europa. Nell’ottica di mettere fine al conflitto, Leone XIV, durante la conferenza stampa del viaggio di ritorno dal Medio Oriente (un viaggio chiaramente politico e diplomatico), ha confermato il suo sostegno al piano di pace di Donald Trump, e ha sottolineato il ruolo di vertice che l’Italia può ricoprire. Leone XIV sul ruolo dell’Europa. Una domanda riguardava le tensioni fra Nato e Russia, in particolare se «ci possa essere una trattativa per una pace giusta senza l’Europa che è stata in questi mesi sistematicamente esclusa dalla presidenza americana». 🔗 Leggi su Panorama.it

