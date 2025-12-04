Lentini si racconta | Al Milan ero felice Capello stravedeva per me Allegri? Dico…

Gianluigi Lentini, ex centrocampista del Milan degli anni '90, è intervistato da Carlo Pellegatti: dall'arrivo al Milan e l'incontro con Berlusconi fino al Milan attuale, le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Lentini si racconta: “Al Milan ero felice. Capello stravedeva per me. Allegri? Dico…”

Leggi anche questi approfondimenti

? Lentini si racconta: "Quella finale con l'Ajax..." Dall'elicottero di Berlusconi al dramma dell'incidente, fino al Milan di oggi. Gianluigi Lentini a cuore aperto su Capello, Leao e i suoi rimpianti in rossonero. Intervista imperdibile! #Milan #Lentini #Sempr - facebook.com Vai su Facebook

Lentini: "Il Milan di Allegri mi piace, vi dico chi mi ha impressionato. Leao? Meno spettacolare, ma ora segna di di più" - Gianluigi Lentini, ex giocatore rossonero, ha rilasciato queste parole al canale YouTube di Carlo Pellegatti: Sull'arrivo al Milan: "Ero molto attaccato al Torino e ai ... Segnala milannews.it

Lentini e la finale di Champions contro l'Ajax: "Per me Capello doveva mettermi in campo, ero in grande forma in quel momento" - Gianluigi Lentini, ex giocatore rossonero, ha rilasciato queste parole al canale YouTube di Carlo Pellegatti: Su Capello: "Sono stato bene con lui. Da milannews.it

Lentini ricorda l'arrivo al Milan: 'Era la squadra più forte del mondo' - L'ex attaccante del Milan Gianluigi Lentini ha ripercorso in una recente intervista rilasciata Carlo Pellegatti su Youtube, i momenti salienti del suo trasferimento al club rossonero, definendo la squ ... Segnala it.blastingnews.com

Gigi Lentini, talento e leggerezza in un'Italia stravolta: le quattro finali europee, il trasferimento record e l'incidente. Il libro di Michele Tossani - «Vazquez di prima, ottimamente per Lentini, va Lentini, punta Chendo, scatta a fondo campo, il cross, palla per Fusi, e c'è il gol di Fusiiiiii... Scrive quotidianodipuglia.it

Milan, l'ex Lentini:| 'La vera forza è la società' - Sembra proprio il Milan di Massimiliano Allegri la squadra più in forma della serie A, soprattutto dopo lo splendido successo nel derby dello scorso week- Lo riporta calciomercato.com