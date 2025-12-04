Lentini | Al Milan ho fatto bene finché è stato possibile Berlusconi mi portò a…

Gianluigi Lentini, ex centrocampista del Milan degli anni '90, è intervistato da Carlo Pellegatti: le sue parole sull'arrivo al Milan e l'incontro con Berlusconi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Lentini: “Al Milan ho fatto bene finché è stato possibile. Berlusconi mi portò a…”

Approfondisci con queste news

Lentini pazzo di Modric: "Mai visto recuperare così tanti palloni!" L'ex rossonero esalta il croato: non solo genio, ma anche tanta quantità nel Milan di Allegri. Un'analisi che trova conferma nei numeri di una stagione fin qui straordinaria. #Milan #Mod - facebook.com Vai su Facebook

Lentini: "Il Milan di Allegri mi piace, vi dico chi mi ha impressionato. Leao? Meno spettacolare, ma ora segna di di più" Vai su X

Lentini: "Il Milan di Allegri mi piace, vi dico chi mi ha impressionato. Leao? Meno spettacolare, ma ora segna di di più" - Gianluigi Lentini, ex giocatore rossonero, ha rilasciato queste parole al canale YouTube di Carlo Pellegatti: Sull'arrivo al Milan: "Ero molto attaccato al Torino e ai ... Segnala milannews.it

Lentini ricorda l'arrivo al Milan: 'Era la squadra più forte del mondo' - L'ex attaccante del Milan Gianluigi Lentini ha ripercorso in una recente intervista rilasciata Carlo Pellegatti su Youtube, i momenti salienti del suo trasferimento al club rossonero, definendo la squ ... it.blastingnews.com scrive

Lentini meravigliato da Modric: "Gli ho visto fare una cosa che non avevo mai notato prima" - Gianluigi Lentini, ex giocatore rossonero, ha rilasciato queste parole al canale YouTube di Carlo Pellegatti. Segnala milannews.it

Milan, l'ex Lentini:| 'La vera forza è la società' - Sembra proprio il Milan di Massimiliano Allegri la squadra più in forma della serie A, soprattutto dopo lo splendido successo nel derby dello scorso week- Lo riporta calciomercato.com