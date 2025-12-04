L’enigma di Tatiana L’ex fidanzato l’amico ‘ossessionato’ e l’ultimo pretendente | Abbiamo avuto una piccola discussione
Lecce, 4 dicembre 2025 – Continua ad essere muto il telefono di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa il 24 novembre a Nardò, in provincia di Lecce. Mentre gli inquirenti sembrano non privilegiare nessuna pista, la famiglia teme che sia accaduto qualcosa di grave. “Non ce lo spieghiamo”, raccontano il padre e la madre, ieri intervistati da Chi l’ha Visto. A casa di suo non manca niente: è uscita, come al solito, con la sua borsetta, senza documenti, senza soldi. Tatiana studia psicologia con risultati brillanti, ha un largo seguito sui social, dove pubblica le poesie appassionate, versi su amori tormentati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Dopo aver visto la foto di Tatiana Schlossberg per il New Yorker e aver letto la sua storia, avevamo solo una domanda in testa: cosa sta succedendo davvero alla nostra generazione? Sotto i 50 anni, l’incidenza di diversi tumori cresce, in Italia e nel mondo. No - facebook.com Vai su Facebook