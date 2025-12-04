Lecce, 4 dicembre 2025 – Continua ad essere muto il telefono di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa il 24 novembre a Nardò, in provincia di Lecce. Mentre gli inquirenti sembrano non privilegiare nessuna pista, la famiglia teme che sia accaduto qualcosa di grave. “Non ce lo spieghiamo”, raccontano il padre e la madre, ieri intervistati da Chi l’ha Visto. A casa di suo non manca niente: è uscita, come al solito, con la sua borsetta, senza documenti, senza soldi. Tatiana studia psicologia con risultati brillanti, ha un largo seguito sui social, dove pubblica le poesie appassionate, versi su amori tormentati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

L'enigma di Tatiana. L'ex fidanzato, l'amico 'ossessionato' e l'ultimo pretendente: "Abbiamo avuto una piccola discussione"