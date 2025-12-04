L' emozione di Jasmine Paolini | La fiaccola Incarna passione pace e unità

AGI - "L'emozione è tantissima, è veramente un onore e un privilegio essere qua con la fiamma olimpica". Lo ha detto la tennista Jasmine Paolini arrivando all'aeroporto di Roma Fiumicino con la fiamma olimpica custodita in una lanterna e scortata dal presidente del Coni Luciano Buonfiglio, dal presidente di Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò, dal sindaco di Milano Beppe Sala, dal sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi, dal direttore generale della Fondazione Milano-Cortina Andrea Varnier, dal segretario generale del Coni Michele Mornati. "Mi sento veramente orgogliosa e onorata - ha aggiunto la campionessa di tennis, dopo aver svolto il ruolo di tedofora nel tratto che dalla Grecia ha portato simbolicamente il fuoco sacro in Italia -. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - L'emozione di Jasmine Paolini: "La fiaccola Incarna passione, pace e unità"

