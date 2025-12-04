L’Emma Villas alza bandiera bianca Macerata soffre e fa festa al tiebreak

MACERATA 3 EMMA VILLAS 2 MACERATA: Novello 4, Pedron 3, Garello 10, Pesciaioli, Fall Bara 5, Diaferia, Ambrose 7, Zhelev 13, Gabbanelli (L), Karyagin 33, Doldini (L), Talevi, Becchio. Allenatore Giannini. EMMA VILLAS: Piccinelli (L), Rocca, Mastrangelo, Hoff 2, Matteini 4, Bragatto, Bini, Nelli 21, Compagnoni 11, Randazzo 15, Maletaj (L), Ceban 10, Benavidez 17. Allenatore Petrella. Parziali: 28-26, 19-25, 25-22, 22-25, 15-13. MACERATA – Niente da fare per l’Emma Villas Codyeco che, al tiebreak, dopo una partita lunghissima e intensa, si arrende a Macerata. La squadra di Petrella riesce ad aggiudicarsi il secondo e il quarto set e mette un punticino in classifica in attesa del ritorno, domenica, al PalaEstra, per il match con la capolista Ravenna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

