L' elicottero precipita e si schianta | morto un 29enne

Trentotoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia in Valtellina: a Lanzada, in Valtellina, è precipitato un elicottero nella mattinata di giovedì 4 dicembre. A perdere la vita è stato Tommaso Diaz Ledesma, 29enne rocciatore della ditta lecchese Fitzcarraldo srl, originario della Colombia, che si trovava a bordo del velivolo impegnato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

