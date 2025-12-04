L' elicottero precipita e si schianta | morto un 29enne

Tragedia in Valtellina: a Lanzada, in Valtellina, è precipitato un elicottero nella mattinata di giovedì 4 dicembre. A perdere la vita è stato Tommaso Diaz Ledesma, 29enne rocciatore della ditta lecchese Fitzcarraldo srl, originario della Colombia, che si trovava a bordo del velivolo impegnato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - L'elicottero precipita e si schianta: morto un 29enne

Un elicottero è precipitato giovedì mattina Lanzada, in località Le Prese, in provincia di Sondrio. Secondo i soccorritori ci sarebbero un morto e tre feriti ? https://l.euronews.com/J8Iz - facebook.com Vai su Facebook

Precipita un elicottero durante dei lavori per il ripristino di un versante franoso in Valtellina: si cercano i 4 occupanti del velivolo. #vigilidel fuoco Vai su X

Elicottero precipita in Valtellina: morto un operaio di 29 anni, in ricognizione per i lavori di ripristino di una frana - Elicottero precipita in Valtellina: morto un operaio di 29 anni, in ricognizione per i lavori di ripristino di una frana ... Segnala msn.com

Elicottero precipitato in Valtellina, morto un 29enne: chi era Thomas Ledesma - Di origini colombiane, aveva 29 anni ed era un dipendente di una ditta specializzata in lavori in alta quota del lecchese ... Si legge su fanpage.it

Elicottero precipitato in Valtellina, un morto e tre feriti: cosa sappiamo finora - A bordo pilota e operai impegnati in ricognizioni sulla frana in Valmalenco. tag24.it scrive

Elicottero precipita in montagna: morto uno dei passeggeri - È morto uno degli uomini a bordo dell'elicottero precipitato questa mattina in provincia di Sondrio in Valtellina, in località La Prese a Lanzanda. Riporta ildolomiti.it

Elicottero precipita in provincia di Sondrio: morto un passeggero, salvi due operai e il pilota Maurizio Folini - Guidato dal pilota 60enne Maurizio Folini, il mezzo stava trasportando alcuni operai sul luogo di una frana che ha interessato la zona di recente ... Lo riporta today.it

Valtellina, precipita un elicottero nella zona di Lanzada: un morto e tre feriti - Un uomo era stato portato all'ospedale di Sondrio ma è deceduto poco dopo il ricovero: era uno degli operai a bordo del velivolo per il sorvolo dell'area franata dove doveva lavorare. Segnala tg24.sky.it