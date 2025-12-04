Leggende Pokémon | Z-A guarda al futuro tra tradizione e novità
La popolare saga debutta anche su Nintendo Switch 2, prendendosi anche qualche piccolo rischio creativo pur di trovare formule e incastri inediti. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Leggende Pokémon: Z-A guarda al futuro tra tradizione e novità - Da qualche anno, la saga di videogiochi Pokémon vive su un doppio binario: continua a registrare vendite straordinarie, ma divide nelle opinioni sia pubblico che critica. Riporta repubblica.it
Mega Lucario Z debutta in un nuovo trailer di Leggende Pokémon Z-A - Mega Lucario Z abbandona i colori classici per un look etereo legato alla dimensione alternativa del DLC in arrivo il 10 dicembre. Secondo tomshw.it
Mega Lucario Z arriverà presto in Leggende Pokémon Z-A, ecco la data - A introduce Mega Lucario Z, una seconda forma alternativa che promette di rivoluzionare strategie e lore. spaziogames.it scrive
Pokemon Z-A: guarda questo scontro epico tra Hawlucha e Machamp nel video - A, rimaniamo a Luminopoli per assistere allo scontro tra Hawlucha e Machamp nel nuovo video di Nintendo che ci ... Scrive everyeye.it
Leggende Pokémon Z-A si mostra nel primo trailer esteso: svelati starter, gameplay e periodo d'uscita - L'evento Pokémon Presents 2025 si è concluso, come largamente anticipato, con uno sguardo al tanto atteso Leggende Pokémon: Z- Lo riporta it.ign.com
Leggende Pokémon: Z-A potrebbe essere la rivoluzione di cui avevo bisogno - Potrebbe veramente far tornare alla saga un vecchio fan che oramai pensava di non aver più passione per i Pokémon. Segnala multiplayer.it