Lega Sasso spiana Elly Schlein | Fandonie di una ballerina da gay pride

Una protesta plateale, toni accesi e slogan gridati davanti a Montecitorio. Insomma, un'altra sceneggiata, quella di Elly Schlein, che ha scelto di portare in piazza la sua battaglia contro il ddl Valditara, accusando il governo e la maggioranza di voler "impedire l’educazione affettiva e sessuale nelle scuole".  Una "piazzata, come l’hanno definita dalla Lega, messa in scena a pochi passi dal Parlamento. Il Carroccio infatti ha attaccato la segretaria Pd con toni durissimi. In particolare è stato Rossano Sasso, deputato leghista e relatore del ddl Valditara, a respingere al mittente le accuse della Schlein, bollate come "fandonie". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

