L’editor di Google Foto permetterà di ritoccare i singoli volti

Tra i punti di forza di Google Foto vi è il suo editor, che a breve si arricchirà di un nuovo strumento per ritoccare i volti

Google Foto Recap 2025: esclusione persone e nuove funzioni AI Google Foto introduce Recap 2025 con esclusione mirata di persone, rigenerazione rapida, editor AI e Photo Picker migliorato.

"Ottimizzazione dello schermo Google(TG:e10838).uot" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

10 trucchi per i 10 anni di Google Foto: usate al meglio le nuove funzioni di editing - Google Foto festeggia 10 anni con un nuovo editor, funzioni AI e trucchi per sfruttare meglio l'app: ecco cosa cambia e come usarlo al meglio.

Google Foto cambia volto: un'interfaccia più intuitiva e un pulsante in meno - Google Foto sta rinnovando la sua interfaccia di visualizzazione delle immagini, un aggiornamento che promette di rendere l'esperienza utente più semplice, moderna e intuitiva.

Google Foto si rinnova e con il nuovo aggiornamento integra ora nuove funzioni AI per modificare foto e creare video: ecco tutte le novità per l'applicazione - Google continua a cercare nuove soluzioni per implementare l'intelligenza artificiale all'interno del suo ecosistema di prodotti e servizi.