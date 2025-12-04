Ora, l’ Edipo, il capolavoro trezzese di Giuseppe Bossi, svetta alle Gallerie d’Italia. Fino al 6 aprile sarà a disposizione dei visitatori di “Eterno e visione. Roma e Milano capitali del Neoclassicismo “ negli spazi di piazza della Scala. All’inaugurazione della mostra, orgogliosi il sindaco Diego Torri e Alessandra Monzani, assessora alla Cultura. La tela di grandi dimensioni, uno dei tesori della Quadreria Crivelli, è andata in prestito nel capoluogo. "Un’opportunità straordinaria di visibilità e di valorizzazione per la città – dicono gli amministratori –. Un’occasione per far conoscere non solo un’opera di Bossi, ma per raccontare il valore della cura e della tutela del patrimonio artistico, anche a livello locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’Edipo esposto alle Gallerie d’Italia