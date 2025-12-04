L’eco molesta della strada | il catcalling e l’esperimento sociale che infrange lo specchio del privilegio
Life&People.it Il palcoscenico della vita quotidiana è spesso teatro di una micro-violenza subdola, un brusio costante che mina la sicurezza e l’autonomia di chi lo subisce. Stiamo parlando di catcalling: m a cos’è esattamente? Un fenomeno le cui radici affondano nelle più complesse dinamiche di potere, genere e controllo socIale. Ma cos’è esattamente il catcalling? Lungi dall’essere un semplice “complimento” o un innocuo tentativo di approccio, il catcalling si configura come una vera e propria molestia verbale. È l’atto di fischiare, gridare apprezzamenti non richiesti, fare commenti a sfondo sessuale o muovere gesti scurrili verso una persona in un luogo pubblico. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
