lecco vasto incendio in un capannone industriale a lomagna

Vasto incendio nel Lecchese, dove è andato a fuoco un capannone industriale della RONCALab a Lomagna. Le fiamme sono divampate poco dopo mezzogiorno facendo alzare un'alta colonna di fumo, visibile anche dai comuni vicini. Le immagini dell'incendio sono state documentate da un video, pubblicato da "Il Giorno". Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con sei mezzi, provenienti dal comando di Lecco ma anche da quello di Monza. Al momento dell’incendio in fabbrica c’erano una trentina di lavoratori. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

