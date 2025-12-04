Lecco | vasto incendio in capannone industriale a Lomagna
(Adnkronos) – A fuoco un capannone industriale a Lomagna, in provincia di Lecco. Le fiamme sono divampate poco dopo mezzogiorno di oggi, facendo alzare un'alta colonna di fumo, visibile anche dai comuni vicini. Sul posto sono impegnati i vigili del fuoco con sei mezzi inviati dal comando di Lecco e due da quello di Monza.
