Lecco celebra San Nicolò | Festa contro la solitudine

Lecco come Bari e Come Venezia. Celebra San Nicolò, patrono di Lecco appunto e di Bari e compatrono di Venezia, protettore di marinai e naviganti. Una festa religiosa e insieme civile. "La tradizione si ripete e si rinnova – sono le parole di monsignor Bortolo Uberti, prevosto di Lecco –. Soprattutto si rinnova il senso di appartenenza alla comunità e il desiderio di unità. Sentiamo l’esigenza di coltivare legami e approfondire relazioni. Cerchiamo ragioni profonde. San Nicolò ci richiama ad una fede autentica e alla cura dei più piccoli e dei più poveri o fragili. Una comunità, perché sia tale, non può lasciare indietro nessuno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

