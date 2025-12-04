Lecco blackout informatico totale in Asst | i pazienti rimandati a casa
Lecco, 4 dicembre 20205 – Blocco informatico totale negli ospedali e nelle sedi dell'Asst di Lecco. Non si possono prenotare esami né visite di qualsiasi tipo, e nemmeno accettare i pazienti per riricoveri. Pazienti rimandati a casa. Per le urgenze, come ad esempio i casi trattati nei Pronto soccorso o i ricoveri indifferibili, si procede come una volta, “a mano ”, con prescrizioni e referti cartacei, che poi verranno inseriti a terminale una vola risolta la situazione. Tutti gli altri o restano in coda, ormai da ore, o vengono rimandati a casa con l'invito di ripresentarsi in futuro.Non è la prima volota che si verifiuca qualcosa del genere, ma è la prima volta per un periodo tanto prolungato, su così larga scala e in maniera tanto grave. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
