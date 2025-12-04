Lecce | Tatiana Tramacere trovata in una mansarda era stata sequestrata

È stata trovata in una mansarda a Nardò la 27enne Tatiana Tramacere, scomparsa dallo scorso 27 novembre. La ragazza era stata sequestrata ed è stata trovata stasera dai Carabinieri, in condizioni che non desterebbero preoccupazioni. Il 30enne Dragos Gheromescu, l'ultimo ad averla vista prima della scomparsa, è stato portato in caserma a Lecce dai carabinieri. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Lecce: Tatiana Tramacere trovata in una mansarda, era stata sequestrata

Ancora nessuna traccia di Tatiana Tramacere, la studentessa di 27 anni scomparsa da Nardò lo scorso 24 novembre. Le forze dell'ordine continuano a cercarla in Puglia e in particolare sul territorio della provincia di Lecce, nonostante le operazioni siano rese - facebook.com Vai su Facebook

Sparita una 27enne da 10 giorni: Tatiana sparita nel nulla da Nardò, Lecce #Mattino5 Vai su X

Trovata viva Tatiana, la 27enne scomparsa da 10 giorni - L'avviso diffuso dalla Protezione Civile per la ricerca di Tatiana Tramacere, la ragazza scomparsa, che vive a Nardò, in provincia di Lecce, e di cui non si hanno più notizie da lunedì 24 novembre, 2 ... Scrive avvenire.it

Lecce: Tatiana Tramacere trovata in una mansarda, era stata sequestrata - È stata trovata in una mansarda a Nardò la 27enne Tatiana Tramacere, scomparsa dallo scorso 27 novembre. Segnala iltempo.it

Tatiana Tramacere trovata viva in una mansarda di Nardò: “Sta bene, era stata sequestrata” - Secondo quanto si apprende da fonti inquirenti, la 27enne scomparsa da Nardò il 24 novembre era stata sequestrata. Da ilfattoquotidiano.it

Tatiana trovata morta, si stringe il cerchio intorno a Dragos Gheormescu - Galatone (Lecce) – Tragica svolta nel caso di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa da Nardò lo scorso 24 novembre. Come scrive thesocialpost.it

Tatiana Tramacere è morta: cadavere trovato nelle campagne tra Nardò e Galatone. Fermato l’amico - Tatiana Tramacere, 27 anni, è stata trovata morta nelle campagne tra Nardò e Galatone. Riporta fanpage.it

Tatiana Tramacere trovata viva dopo il sequestro: fermato il principale sospettato - NARDO' – Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa lo scorso 24 novembre da Nardò, è stata trovata viva dai carabinieri in un casolare isolato tra Nardò e Galatone, in contrada Fumonero. Si legge su giornaledipuglia.com