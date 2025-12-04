Lecce | Tatiana Tramacere trovata in una mansarda era stata sequestrata
È stata trovata in una mansarda a Nardò la 27enne Tatiana Tramacere, scomparsa dallo scorso 27 novembre. La ragazza era stata sequestrata ed è stata trovata stasera dai Carabinieri, in condizioni che non desterebbero preoccupazioni. Il 30enne Dragos Gheromescu, l'ultimo ad averla vista prima della scomparsa, è stato portato in caserma a Lecce dai carabinieri. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Ancora nessuna traccia di Tatiana Tramacere, la studentessa di 27 anni scomparsa da Nardò lo scorso 24 novembre. Le forze dell'ordine continuano a cercarla in Puglia e in particolare sul territorio della provincia di Lecce, nonostante le operazioni siano rese - facebook.com Vai su Facebook
Sparita una 27enne da 10 giorni: Tatiana sparita nel nulla da Nardò, Lecce #Mattino5 Vai su X
Trovata viva Tatiana, la 27enne scomparsa da 10 giorni - L'avviso diffuso dalla Protezione Civile per la ricerca di Tatiana Tramacere, la ragazza scomparsa, che vive a Nardò, in provincia di Lecce, e di cui non si hanno più notizie da lunedì 24 novembre, 2 ... Scrive avvenire.it
Lecce: Tatiana Tramacere trovata in una mansarda, era stata sequestrata - È stata trovata in una mansarda a Nardò la 27enne Tatiana Tramacere, scomparsa dallo scorso 27 novembre. Segnala iltempo.it
Tatiana Tramacere trovata viva in una mansarda di Nardò: “Sta bene, era stata sequestrata” - Secondo quanto si apprende da fonti inquirenti, la 27enne scomparsa da Nardò il 24 novembre era stata sequestrata. Da ilfattoquotidiano.it
Tatiana trovata morta, si stringe il cerchio intorno a Dragos Gheormescu - Galatone (Lecce) – Tragica svolta nel caso di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa da Nardò lo scorso 24 novembre. Come scrive thesocialpost.it
Tatiana Tramacere è morta: cadavere trovato nelle campagne tra Nardò e Galatone. Fermato l’amico - Tatiana Tramacere, 27 anni, è stata trovata morta nelle campagne tra Nardò e Galatone. Riporta fanpage.it
Tatiana Tramacere trovata viva dopo il sequestro: fermato il principale sospettato - NARDO' – Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa lo scorso 24 novembre da Nardò, è stata trovata viva dai carabinieri in un casolare isolato tra Nardò e Galatone, in contrada Fumonero. Si legge su giornaledipuglia.com