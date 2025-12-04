Lecce al centro dell’innovazione | giovani e tecnologia protagonisti del Salone SITO
4 dicembre 2025 – Il Salone dell’Innovazione, della Tecnologia e dell’Orientamento (SITO) di Lecce accende i riflettori sulle nuove generazioni, attraverso workshop interattivi, laboratori creativi e incontri con professionisti e aziende. “Perché noi siamo il futuro. Perché il futuro è nostro. Perché il futuro è adesso”: è questo lo spirito che anima l’evento, un’occasione concreta di orientamento e crescita personale. In questo scenario, WINDTRE contribuisce con iniziative che favoriscono un futuro digitale sicuro e responsabile, come sottolineato da Roberto Basso, Direttore Relazioni Esterne e Sostenibilità di Wind Tre, nell’incontro di stamani “Insieme contro il cyberbullismo”, al quale hanno partecipato gli studenti delle scuole medie di Lecce. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
Leggi anche questi approfondimenti
LECCE DA GUSTARE: TOUR GUIDATO TRA ARTE E STREET FOOD? Scopri Lecce barocca attraverso un’esperienza unica di arte, storia e sapori locali! In circa 3 ore, visiterai il centro storico con una guida esperta e potrai fare gustose soste nelle botteg - facebook.com Vai su Facebook
Lecce, pestano 21enne nel centro storico: arrestati due giovani - Sono stati arrestati i due responsabili del violento pestaggio di un 21enne di Lequile, in provincia di Lecce, avvenuto la sera dello scorso 8 febbraio nel centro storico del capoluogo salentino, ... Si legge su quotidianodipuglia.it
Lecce, aggredirono 21enne in pieno centro storico e lo mandarono in prognosi riservata: domiciliari per due giovani - Con una testata e un violento pugno al capo avrebbero aggredito un 21enne a Lecce la notte dello scorso 8 febbraio in modo talmente violento che è stato necessario il ricovero della vittima in ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it
Lecce, centro storico come una latrina tra rifiuti ed escrementi - bellico: rifiuti di ogni genere, bicchieri di plastica impilati in ogni angolo, bottiglie ... quotidianodipuglia.it scrive