Lecce al centro dell’innovazione | giovani e tecnologia protagonisti del Salone SITO

4 dicembre 2025 – Il Salone dell’Innovazione, della Tecnologia e dell’Orientamento (SITO) di Lecce accende i riflettori sulle nuove generazioni, attraverso workshop interattivi, laboratori creativi e incontri con professionisti e aziende. “Perché noi siamo il futuro. Perché il futuro è nostro. Perché il futuro è adesso”: è questo lo spirito che anima l’evento, un’occasione concreta di orientamento e crescita personale. In questo scenario, WINDTRE contribuisce con iniziative che favoriscono un futuro digitale sicuro e responsabile, come sottolineato da Roberto Basso, Direttore Relazioni Esterne e Sostenibilità di Wind Tre, nell’incontro di stamani “Insieme contro il cyberbullismo”, al quale hanno partecipato gli studenti delle scuole medie di Lecce. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

