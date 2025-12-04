Le tante vite della ribelle Mabel Bocchi | il basket la tv il fidanzato Masai l’impegno sociale

Milano, 4 dicembre 2025 – Se si parla di basket femminile, il primo nome che per tanti hanno è sempre venuto in mente era quello di Mabel Bocchi. L'equivalenza era quasi totale, il personaggio della pallacanestro "in rosa" più famoso di sempre, eppure la sua carriera finì prestissimo, a neanche 30 anni, nel 1982, dopo l'ultima stagione a Milano. Ha portato il basket femminile sulla cartina geografica dello sport italiano. Il suo Geas Sesto San Giovanni, che vinse la Coppa dei Campioni nel 1978, fu la prima squadra femminile italiana di tutti gli sport a riuscire a vincere un titolo continentale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

