Le suore fuggite dall’ospizio scrivono al Vaticano | Rimuovete nostro superiore ha violato diritto canonico

Fanpage.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le suore 80enni che hanno occupato il convento di Goldenstein, in Austria, dopo essere fuggite dall'ospizio hanno scritto al Vaticano chiedendo la rimozione del loro superiore. Le tre lo accusano di averle trasferite contro la loro volontà e di aver violato il diritto canonico. Attesa la decisione della Santa Sede. 🔗 Leggi su Fanpage.it

