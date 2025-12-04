Le suore fuggite dall’ospizio scrivono al Vaticano | Rimuovete nostro superiore ha violato diritto canonico

Le suore 80enni che hanno occupato il convento di Goldenstein, in Austria, dopo essere fuggite dall'ospizio hanno scritto al Vaticano chiedendo la rimozione del loro superiore. Le tre lo accusano di averle trasferite contro la loro volontà e di aver violato il diritto canonico. Attesa la decisione della Santa Sede. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tre suore ottuagenarie, fuggite dalla casa di cura e tornate nel loro convento abbandonato vicino a Salisburgo, hanno ottenuto il permesso di restare “fino a nuovo avviso”, a patto di stare lontane dai social media. - facebook.com Vai su Facebook

