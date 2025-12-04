Le Stelle di Branko ecco le previsioni di giovedì 4 dicembre
"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 4 dicembre 2025 Ariete La Luna quasi piena in Gemelli è una superluna “fredda” che chiude la trilogia delle superlune del 2025, sorgerà grande e rossastra, già alta nel cielo dopo il tramonto, grazie a un fenomeno che si rivedrà solo nel 2042 e sarà completa dopo mezzanotte. Agisce sulla comunicazione, sul sistema nervoso, sulle relazioni.Tende a fare luce su ció che è nascosto. avete qualche segreto? Sentirete il bisogno di parlare, chiarire, siete irrequieti, tesi, creativi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
