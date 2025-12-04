Le rivelazioni di Nicola Inquieto svelano i rapporti tra il fratello Giuseppe e Zagaria
Le prime rivelazioni di Nicola Inquieto confermano le ipotesi della Dda, che in aula però non avevano retto, e riguardano il fratello Giuseppe Inquieto e il suo strettissimo rapporto con il boss Michele Zagaria, detto ‘Capastorta’. Giuseppe Inquieto, secondo il neo collaboratore di giustizia. 🔗 Leggi su Casertanews.it
