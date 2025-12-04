Le ricerche più pazze del 2025 | Lucio Corsi batte Sinner e Google ci mostra chi siamo davvero

Lucio Corsi si prende la rivincita su Olly e diventa l’uomo dell’anno su Google. Il cantautore toscano, arrivato secondo al Festival di Sanremo, conquista il primo posto nella classifica dei personaggi che hanno registrato il maggior incremento di ricerche in Italia nel 2025 rispetto all’anno precedente. Una vittoria inaspettata che ribalta le gerarchie del palco dell’Ariston. Le classifiche pubblicate da Google non mostrano i termini più cercati in assoluto, ma quelli che hanno evidenziato un picco significativo rispetto al 2024. Ed è proprio in questa fotografia delle tendenze che emergono sorprese e conferme sul comportamento degli utenti italiani. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Le ricerche più pazze del 2025: Lucio Corsi batte Sinner e Google ci mostra chi siamo davvero

