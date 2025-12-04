Le plusvalenze record in Serie A | nessuno come il Napoli di De Laurentiis

Da Higuain e Kvara a Pogba e Osimhen, focus sulle plusvalenze record registrate in Serie A Il sito specializzato ‘Calcio e Finanza’ ha analizzato le plusvalenze record registrate nel campionato italiano. Tre delle prime quattro operazioni sono state effettuate dal Napoli di Aurelio De Laurentiis. L’ultima, record, è quella di Kvara al Paris Saint-Germain. Napoli di De Laurentiis re delle plusvalenze: le cifre record in Serie A da Higuain a Osimhen (Ansa Foto) – Calciomercato.it La prima posizione in questa speciale classifica è ancora occupata da Gonzalo Higuain, ceduto sempre dal Napoli alla Juventus a fronte della clausola rescissoria di 90 milioni di euro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Le plusvalenze record in Serie A: nessuno come il Napoli di De Laurentiis

