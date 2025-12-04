A trent’anni, Oliva ha tutte le carte in regola per poter dire di aver reso fieri di lei i suoi genitori, che le hanno insegnato che la vera felicità sta nel fare il proprio dovere. Si è sistemata con Bernardo, un bel ragazzo che, in quanto avvocato, è destinato ad avere un avvenire luminoso e, più prosaicamente, un portafoglio bello pieno. Inoltre, la giovane sta per ottenere una posizione lavorativa di tutto rispetto; infatti, sta per essere assunta con contratto a tempo indeterminato presso l’azienda di marketing in cui lavora come stagista. Peccato che, la notte, Oliva non riesca a dormire e soffra anche di tachicardia; per non parlare della psoriasi, di cui nasconde i segni con la crema autoabbronzante. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Le pillole di Polly: recensione di “Le piccole libertà” di Lorenza Gentile