Le pensioni sono un problema molto italiano ma anche molto europeo

In Italia siamo abituati a pensare che le pensioni siano un problema tutto nostro: l’ennesimo esempio della mala gestione dello Stato sociale. Flotte di pensionati sognano di trasformare la pensione minima in benessere trasferendosi in Algarve o alle Canarie, un po’ come negli anni Cinquanta si sognava l’America come via d’uscita da un paese povero e complicato. Ma nel 2025 non esiste un Puerto Escondido: il problema non è più soltanto italiano; è comune a tutta l’Europa e non si risolve limitandosi a dire pigramente: «serve più immigrazione». Dipende come, quando e in che forma. Le dinamiche demografiche sono troppo profonde e lente per essere compensate da un solo strumento. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Le pensioni sono un problema molto italiano, ma anche molto europeo

Altri contenuti sullo stesso argomento

