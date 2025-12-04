Le pensioni mettono in bilico il governo Merz | i ribelli sono i giovani della Cdu Fiato sospeso per il voto al Bundestag

La riforma delle pensioni mette in difficoltà la maggioranza che sostiene il governo tedesco guidato da Friedrich Merz. Il voto che approverà la legge, previsto per venerdì al Bundestag, è incerto per un gruppo dissidente all’interno della Cdu, il partito che esprime il cancelliere. Si tratta dei “ giovani democristiani ” che hanno dichiarato che la riforma “non può essere approvata”, lasciando comunque alla libertà di voto individuale. Si tratta di 18 deputati che all’inizio della legislatura non avevano superato i 35 anni. La grande coalizione tra Cdu-Csu e Spd raccoglie 328 deputati, le opposizioni 302, per arrivare alla maggioranza semplice dei 630 deputati occorrono 316 voti, quindi l’approvazione della riforma è in bilico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le pensioni mettono in bilico il governo Merz: i ribelli sono i giovani della Cdu. Fiato sospeso per il voto al Bundestag

