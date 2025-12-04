Le parole più cercate dagli italiani su Google nel 2025 | la morte di Papa Francesco la crisi in Medio Oriente e il successo di Lucio Corsi al Festival di Sanremo

Sono stati svelati i temi o le persone che nel 2025 in Italia hanno fatto registrare il maggiore incremento di ricerche, contenuti nella consueta analisi “Un anno di ricerche di Google”. I risultati? L’addio a papa Francesco, i temi legati al medio Oriente e Israele, l’exploit del cantante Lucio Corsi a Sanremo. L’analisi evidenzia che è stato un anno di grandi addii che ha suscitato l’interesse degli internauti. In primis la morte di papa Francesco il 21 aprile 2025 che ha provocato un’ondata di commozione e presenze internazionali a Roma in un delicato momento geopolitico. Ma anche lo storico volto televisivo Pippo Baudo, il re della moda Giorgio Armani, Robert Redford, l’addio delle gemelle Kessler, unite fino alla fine, e di Eleonora Giorgi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le parole più cercate dagli italiani su Google nel 2025: la morte di Papa Francesco, la crisi in Medio Oriente e il successo di Lucio Corsi al Festival di Sanremo

