Le pagelle Campagna domina Costa Pisani attento Diallo prezioso

ARLANCH 6. Rientro in campo senza particolari patemi d’animo. COSTA PISANI 6,5. Si disimpegna con personalità in situazioni complicate. ACCARDI 6. Duella con Lucatti e si becca un’ammonizione che ne pregiudica il minutaggio (12’ st GENNARI 6. Ingresso positivo). VENTURINI 6. Pomeriggio tranquillo, si dimostra attento quando viene chiamato in causa. KHARMOUD 6. Porta a casa la sufficienza con una prestazione senza infamia e senza lode. ALLUCI 7. Sblocca la partita con un sinistro potente e preciso. Sempre nel vivo del gioco quando la Pistoiese ha la palla. SCIORTINO 6. Non scendeva in campo da più di un mese, un po’ appannato in alcuni frangenti (12’ st BASTIANELLI 6. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Campagna domina. Costa Pisani attento. Diallo prezioso

