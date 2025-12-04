La collaborazione tra gli istituti scolastici e l’amministrazione comunale si fa sempre viva in occasione di eventi straordinari come il Natale, che creano un humus favorevole alla vicinanza ed alla socialità soprattutto tra giovani. Con questo spirito sono state presentate ieri al liceo artistico Caro-Preziotti-Licini le novità. Questa partnership, tra scuole e comune giunta al suo quarto anno e considerata un’eccellenza sangiorgese, non si limita alle festività natalizie, ma si estende anche a tematiche sociali, sportive e turistiche. Alla conferenza hanno partecipato il sindaco Valerio Vesprini, la dirigente scolastica del Liceo, Sabrina Vallesi, e il dirigente dell’Isc Nardi, Roberto Vespasiani, oltre agli assessori Carlotta Lanciotti, Marco Tombolini e Giampiero Marcattili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le opere degli studenti abbelliscono il Natale