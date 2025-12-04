Le opere degli studenti abbelliscono il Natale
La collaborazione tra gli istituti scolastici e l’amministrazione comunale si fa sempre viva in occasione di eventi straordinari come il Natale, che creano un humus favorevole alla vicinanza ed alla socialità soprattutto tra giovani. Con questo spirito sono state presentate ieri al liceo artistico Caro-Preziotti-Licini le novità. Questa partnership, tra scuole e comune giunta al suo quarto anno e considerata un’eccellenza sangiorgese, non si limita alle festività natalizie, ma si estende anche a tematiche sociali, sportive e turistiche. Alla conferenza hanno partecipato il sindaco Valerio Vesprini, la dirigente scolastica del Liceo, Sabrina Vallesi, e il dirigente dell’Isc Nardi, Roberto Vespasiani, oltre agli assessori Carlotta Lanciotti, Marco Tombolini e Giampiero Marcattili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Settima edizione per #AperiOpera, il progetto a cura degli studenti del Liceo Respighi che racconta in anteprima al pubblico le opere in cartellone! Si parte con Stiffelio, martedì 16 dicembre alle 18 nel foyer del Teatro. Con il coordinamento delle docenti El - facebook.com Vai su Facebook
Al liceo Passoni le opere delle studentesse e degli studenti riqualificano il quinto piano lastampa.it/torino/2025/11… @LaStampa Vai su X
Le opere degli studenti abbelliscono il Natale - Arricchito il percorso presepiale che si snoda nel centro storico con 25 nuove sagome, inoltre restaurate varie tavole policrome ... Riporta msn.com
I lavori degli studenti abbelliscono il Natale - Le opere degli alunni della scuola media Nardi e del Liceo artisticoin un percorso in cui sono rappresentati i vari momenti della Natività Luminarie, villaggio di Natale, albero di Natale: nulla di ... Come scrive ilrestodelcarlino.it
Opere di street art abbelliscono cabine elettriche a S.Teodoro - Distribuzione e l'associazione FramMenti hanno inaugurato tre opere di street art che danno nuova vita alle cabine elettriche, trasformandole in capolavori artistici e ... ansa.it scrive