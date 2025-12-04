Le ombre cinesi dell' America

Babbo Natale non porterà la pace in Ucraina. Ormai da settimane, le già stanche opinioni pubbliche vengono cloroformizzate con l'eterna ripetizione dell'uguale: è il tempo della speranza, mai la pace è stata così vicina. Ce lo ripetono i diretti interessati americani (quel Nobel per la Pace cui Donald Trump ambisce mentre minaccia di attaccare il Venezuela) e anche quelli ucraini (che hanno capito che a Trump conviene dar sempre ragione). Un bel po' meno quelli russi, che si limitano a definire "un'utile base di partenza" lo sbilanciatissimo piano dei 28 punti che loro stessi hanno servito all'inviato-sdraiato della Casa Bianca Steve Witkoff, e che Witkoff ha rifilato agli ucraini come se fosse suo.

