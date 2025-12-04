Le nuove frontiere del Noa intervento endoscopico in sinergia fra tre reparti

Massa, 4 dicembre 2025 – Per la prima volta nella struttura, le equipe di Endoscopia Digestiva e Pneumologia hanno infatti collaborato con successo per eseguire – insieme ai professionisti dell’Anestesia e Rianimazione - una procedura minimamente invasiva per prelevare tessuto dai linfonodi del mediastino (aspirazione con ago sottile) sotto guida eco endoscopica (Eus-Fna) su un paziente con condizioni cliniche rese particolarmente complesse da un elevato carico di comorbidità. noa ospedale apuano L’intervento endoscopico, che ha consentito di evitare una procedura chirurgica ad alto rischio, si è reso necessario per stabilire la natura di una sospetta patologia oncologica polmonare in un paziente in condizioni delicate a causa di importanti comorbidità cardiovascolari e metaboliche sia per indicare le opzioni di trattamento più corrette e all’avanguardia da parte dei colleghi oncologi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

