Le mosse della società per riempire lo stadio Maxi-sconti e tariffe agevolate Obiettivo pienone col Verona
Mentre si prepara l’esodo alla volta di Reggio Emilia, la Fiorentina ha messo in vendita anche i biglietti per la sfida interna contro il Verona, in programma domenica 14 dicembre alle 15. Altra gara fondamentale, da vincere a ogni costo. Per incentivare la presenza sugli spalti, la società viola ha deciso di ridurre sensibilmente i prezzi dei biglietti. Sconti del 50% per i possessori della Viola Card e tariffe agevolate in Maratona per i tesserati delle scuole calcio e i loro accompagnatori. L’obiettivo è chiaro: riempire lo stadio e trasformare il sostegno della città in una spinta decisiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Dopo la liquidazione della società l’assessore allo Sport fissa le prossime mosse da compiere - facebook.com Vai su Facebook
Lazio, sagome dei tifosi per riempire lo stadio - Il club biancoceleste ha infatti avviato l’iniziativa “Tu non sarai mai sola”, grazie alla quale i tifosi potranno acquistare una sagoma con la propria foto da mettere sugli spalti dell’Olimpico ... Scrive gianlucadimarzio.com
Cuore tifoso Napoli, la passione corre sugli smartphone in attesa di riempire lo stadio - In questa domenica di pausa, complice la sosta per le Nazionali, riflettevo sul calo relativo al numero degli spettatori negli stadi negli ultimi anni, in particolar modo al San Paolo. sportmediaset.mediaset.it scrive
Atp Finals, il presidente della Federtennis Binaghi: "A Torino potremmo riempire uno stadio" - “Per gli Atp Finals a Torino ci sarebbe stato bisogno di uno stadio di calcio, l'avremmo riempito con grande facilità”. Lo riporta rainews.it