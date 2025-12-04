Le mosse della società per riempire lo stadio Maxi-sconti e tariffe agevolate Obiettivo pienone col Verona

Mentre si prepara l’esodo alla volta di Reggio Emilia, la Fiorentina ha messo in vendita anche i biglietti per la sfida interna contro il Verona, in programma domenica 14 dicembre alle 15. Altra gara fondamentale, da vincere a ogni costo. Per incentivare la presenza sugli spalti, la società viola ha deciso di ridurre sensibilmente i prezzi dei biglietti. Sconti del 50% per i possessori della Viola Card e tariffe agevolate in Maratona per i tesserati delle scuole calcio e i loro accompagnatori. L’obiettivo è chiaro: riempire lo stadio e trasformare il sostegno della città in una spinta decisiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

