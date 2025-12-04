Le manovre di Cuffaro per scegliere i manager sanitari | Alle tre vado da Schifani
L’ex governatore sponsorizzò attraverso il presidente della Regione l’ex direttore generale di Villa Sofia Roberto Colletti, pure lui finito ieri ai domiciliari. 🔗 Leggi su Repubblica.it
