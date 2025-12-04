Le Iene presentano | La Cura – Tutto ciò che devi sapere per stare meglio le anticipazioni

361magazine.com | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In onda domani, venerdì 5 dicembre, in prima serata su Italia 1, il secondo appuntamento di “Le Iene presentano: La CuraTutto ciò che devi sapere per stare meglio”, condotto da Gaetano Pecoraro e scritto da Riccardo Festinese e Alessandra Frigo.. Al centro della puntata tornano gli scandali della malasanità, con il racconto della vicenda di Maria Cristina Gallo, morta mentre attendeva l’esito di un esame istologico arrivato dopo otto mesi, troppo tardi per salvarla. La sua storia è solo la punta dell’iceberg: dietro ci sarebbero infatti 3.300 referti istologici consegnati con ritardi anche di dieci mesi. 🔗 Leggi su 361magazine.com

le iene presentano la cura 8211 tutto ci242 che devi sapere per stare meglio le anticipazioni

© 361magazine.com - “Le Iene presentano: La Cura – Tutto ciò che devi sapere per stare meglio”, le anticipazioni

Contenuti che potrebbero interessarti

iene presentano cura 8211'Le Iene presentano: La Cura', domani il secondo appuntamento su Italia1 - Dai casi di malasanità alle eccellenze della medicina, dalla longevità alla cannabis terapeutica ... Secondo adnkronos.com

iene presentano cura 8211La Cura torna su Italia 1 con Gaetano Pecoraro: le anticipazioni del nuovo speciale sulla salute - Le Iene presentano La Cura torna su Italia 1: Gaetano Pecoraro racconta sanità in Campania, Alzheimer, autismo, tumori cerebrali, glifosato, longevità e amore biologico. Da atomheartmagazine.com

iene presentano cura 8211Le Iene presentano: La Cura stasera in tv venerdì 28 novembre su Italia 1: le anticipazioni della puntata - Tutto ciò che devi sapere per stare meglio, in onda questa sera, venerdì 28 novembre, su Italia 1. Da corrieredellumbria.it

Le Iene presentano: La Cura - Tutto ciò che devi sapere per stare meglio - Un viaggio nelle criticità della sanità campana tra pronto soccorso al collasso, strutture in ... Segnala iene.mediaset.it

Le Iene presentano: La Cura, riparte il programma di Italia1 sulla salute - In onda domani, venerdì 28 novembre, in prima serata, su Italia 1, “Le Iene presentano: La Cura - iltempo.it scrive

iene presentano cura 8211Le iene presentano La cura: anticipazioni, temi e ospiti della puntata del 28 novembre 2025 - Scopriamo tutte le anticipazioni della puntata del 28 novembre 2025. Secondo donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Iene Presentano Cura 8211