In onda domani, venerdì 5 dicembre, in prima serata su Italia 1, il secondo appuntamento di “Le Iene presentano: La Cura – Tutto ciò che devi sapere per stare meglio”, condotto da Gaetano Pecoraro e scritto da Riccardo Festinese e Alessandra Frigo.. Al centro della puntata tornano gli scandali della malasanità, con il racconto della vicenda di Maria Cristina Gallo, morta mentre attendeva l’esito di un esame istologico arrivato dopo otto mesi, troppo tardi per salvarla. La sua storia è solo la punta dell’iceberg: dietro ci sarebbero infatti 3.300 referti istologici consegnati con ritardi anche di dieci mesi. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - “Le Iene presentano: La Cura – Tutto ciò che devi sapere per stare meglio”, le anticipazioni