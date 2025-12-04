Le gare dell’Asian Le Mans Series 2025 2026 in diretta su IlSole24OreTV
Cetilar Racing e il Gruppo 24 ORE annunciano una partnership importante nell’ambito del motorsport, che prevede la copertura televisiva in chiaro ed in diretta su IlSole24OreTV (visibile in chiaro sul canale 246 del digitale terrestre e su Samsung TV Plus) di tutte le gare dei tre appuntamenti dell’Asian Le Mans Series 20252026. Si rafforza pertanto . L'articolo Le gare dell’Asian Le Mans Series 20252026 in diretta su IlSole24OreTV proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu
