Le donne in Una vita per lo sport | La mostra un’eredità olimpica

Donne, sport e talento: arriva al teatro civico di Rho la mostra fotografica, ideata e realizzata da Fondazione Bracco, "Una vita per lo sport". Un itinerario coinvolgente che racconta l'eccellenza femminile nello sport attraverso gli scatti del celebre fotografo Gerald Bruneau. Volti e meriti sportivi di 20 grandi donne italiane, atlete pluripremiate, dirigenti, campionesse paralimpiche e attiviste che, con il proprio impegno, hanno segnato in modo indelebile il panorama sportivo. Da Najla Aqdeir atleta mezzofondista e running coach a Antonella Bellutti ex ciclista su pista, plurimedagliata olimpica.

